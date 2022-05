Triunfo por 1-0 frente ao Burnley.

O Tottenham subiu provisoriamente ao quarto lugar da Liga inglesa de futebol, que dá acesso à Liga dos Campeões, e colocou pressão sobre o Arsenal, após receber e vencer o Burnley, por 1-0, na 37.ª jornada.

Em Londres, o avançado Harry Kane marcou o único golo da partida, aos 45+8 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Com este triunfo, os "spurs" passaram a somar 68 pontos e ultrapassaram à condição o Arsenal, o histórico rival, que continua com 66, na luta pela Champions. Os "gunners" jogam na segunda-feira no terreno do Newcastle.

Por seu lado, o Burnley segue no 17.º posto, com 34 pontos, e pode ainda hoje cair para a zona de despromoção caso o Leeds United pontue na receção ao Brighton.