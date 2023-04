Tottenham troca de treinador: "Foi inaceitável e devastador de se ver"

O Tottenham perdeu por 6-1 no fim de semana, contra o Newcastle, e já rolaram cabeças. Ryan Mason assume a equipa

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, emitiu um comunicado na sequência da goleada sofrida pela equipa no fim de semana às mãos do Newcastle (6-1), anunciando a troca de treinador como consequência imediata.

"A exibição perante o Newcastle foi totalmente inaceitável. Foi devastador de se ver. Temos todos de assumir responsabilidade coletiva", começou por dizer Levy.

"Cristian [Stellini] vai deixar o cargo de treinador com a sua equipa técnica. Pegou na equipa num momento difícil [após a saída de Antonio Conte] e quero agradecer-lhe. Ryan Mason vai assumir as funções de treinador com efeitos imediatos", prossegue o comunicado.

Ryan Mason, antigo jogador do clube, estava à frente da equipa de Sub-23 do Tottenham.