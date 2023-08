Tottenham tentou segurar Kane "com várias formas de contrato"

Presidente dos spurs explica que tentou convencer o avançado a continuar, mas a vontade deste era sair para o Bayern e procurar um novo desafio na carreira.

Harry Kane saiu do Tottenham, mas não por vontade do presidente Daniel Levy que garante ter tentado convencer o internacional inglês a continuar no clube. Mas a vontade de sair foi maior e o avançado assinou pelo Bayern.

"Procurámos por um longo período convencer Harry e os e seus representantes com várias formas de contrato, de curta e longa duração. O Harry foi, porém, taxativo de que queria um novo desafio e que não iria assinar um novo contrato neste verão. Portanto, tivemos de aceitar a transferência", explicou-se, citado pelos meios oficiais do emblema londrino.

"Os recordes e os feitos do Harry dizem tudo sobre o jogador, que esteve no clube durante 19 anos. Harry foi um modelo de profissionalismo, dentro e fora de campo, e uma inspiração para os jovens jogadores que tentam seguir os seus passos. Quero agradecer-lhe por tudo o que fez por nós e desejar-lhe a melhor sorte para o futuro", elogiou.

O Tottenham encaixou cerca de 100 milhões de euros (que podem chegar aos 120) com a transferência do goleador.