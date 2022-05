Tottenham segura Liga dos Campeões, Manchester United vai à Liga Europa

Chegou ao fim a Premier League 2021/22: no último dia, o Manchester City sagrou-se campeão, o Tottenham garantiu a Champions e o Manchester United conseguiu a Liga Europa.

O Tottenham venceu o Norwich por 5-0 e garantiu o quarto lugar da Premier League, que dá acesso à Liga dos Campeões na próxima época. A vitória do Arsenal (5-1 diante do Everton) nada valeu e os gunners ficaram-se pelo quinto posto, que dá direito à Liga Europa.

Também à Liga Europa vai o Manchester United que, embora tenha perdido por 1-0 com o Crystal Palace, viu o West Ham escorregar (3-1 em casa do Brighton) e, dessa forma, deixar o sexto lugar para os red devils. Os hammers, sétimos, vão disputar a Conference League.

Relativamente às contas da descida de divisão, o Burnley, que perdeu por 2-1 com o Newcastle, juntou-se ao Watford e ao Norwich. O Leeds United venceu o Brentford, por 2-1, e continua no principal escalão do futebol inglês.

O Manchester City sagrou-se campeão e vai, naturalmente, à Liga dos Campeões, tal como o Liverpool, o Chelsea e o Tottenham.