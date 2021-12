Tottenham-Rennes: UEFA confirma adiamento do jogo por causa da covid-19

Pelo menos oito jogadores e cinco elementos dos "spurs" testaram positivo para o novo coronavírus.

Horas depois de os franceses do Rennes terem contestado o adiamento do jogo da Conference League frente aos ingleses do Tottenham, que sofrem com vários casos positivos ao novo coronavírus, a UEFA confirmou que o jogo não realizar-se esta quinta-feira.

A informação, ainda não oficial, foi dada pelo jornal francês L'Équipe, que garante ter recebido confirmação da entidade máxima do futebol continental por mail. "Podemos confirmar que o jogo Tottenham-Rennes não acontecer esta noite. Mais informações serão dadas no devido tempo", divulgou o L'Équipe, em excerto do documento recebido.

Numa videoconferência entre representantes da UEFA, Tottenham e Rennes, os "spurs" já haviam anunciado a sua intenção de não participar no jogo da Conference League. A equipa francesa, entretanto, já estava em Londres e queria que houvesse jogo, visto que não havia até então recebido uma posição oficial da UEFA.

Nos ingleses, pelo menos oito jogadores e cinco elementos do clube testaram positivo para o novo coronavírus, confirmou o treinador Antonio Conte. "Podemos confirmar que o jogo não vai decorrer na quinta-feira, depois de vários casos positivos à covid-19 no clube. Estamos a conversar com a UEFA e vamos fornecer mais informação no devido tempo", referiu o Tottenham em comunicado.

Antonio Conte afirmou que "toda a gente está um pouco assustada", pois não sabe se está infetado ou pode vir a estar, e há casos de elementos "que testaram negativo e, depois, positivo" e "nunca se sabe quem é o próximo".