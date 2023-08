Tottenham rejeita terceira proposta do Bayern por Harry Kane

De acordo com o jornal The Athletic, os bávaros ainda estão a uma distância de cerca de 29 milhões de euros do valor que os spurs querem receber pelo avançado inglês, que pretende ter o futuro resolvido nos próximos dias.

Alvo há várias semanas do Bayern, Harry Kane viu uma terceira proposta do campeão alemão ser recusada pelo Tottenham, numa altura em que pretende ver o seu futuro resolvido o mais rapidamente possível, segundo a imprensa inglesa.

O jornal The Athletic não revela os valores envolvidos, mas refere que os bávaros estão a uma distância de cerca de 29 milhões de euros do valor exigido pelos spurs, que continuam a mostrar uma faceta intransigente no negócio.

Entretanto, a Sky Sports informa que a proposta em questão ultrapassou os 100 milhões de euros com bónus incluídos, números recusados por Daniel Levy, presidente dos spurs.

A primeira oferta do Bayern pelo avançado inglês surgiu em junho, no valor de 70 milhões de euros mais bónus. A segunda, nos primeiros dias de julho, terá chegado aos 80 milhões, mas mesmo assim foi insuficiente para convencer os ingleses a libertar o jogador de 30 anos, tal como esta terceira.

Kane tem apenas mais um ano de contrato com o Tottenham, mas os responsáveis do clube estão convencidos de que podem renovar com o avançado depois do fecho do mercado. Quanto ao Bayern, resta saber qual será a sua posição no negócio após esta nova nega dos ingleses.

Na época passada, o avançado apontou 32 golos e cinco assistências em 49 jogos.