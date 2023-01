Tottenham reage ao pontapé do adepto a Ramsdale: "Estamos chocados"

Clube londrino condenou violência, que marcou o final do dérbi com o Arsenal. Guardião dos gunners agredido por um fã dos spurs

O Tottenham já veio a público reagir à agressão do seu adepto a Aaron Ramsdale. Os spurs passaram uma mensagem de condenção a qualquer tipo de violência, prometendo medidas e consequências fortes.

"Estamos chocados com o comportamento de um adepto que tentou atacar o guarda-redes do Arsenal, Aaron Ramsdale, no final da partida de hoje [ontem]. A violência, seja ela de que tipo for, não tem lugar no futebol. O clube reviu as imagens para identificar o adepto e trabalhará com a Met Police, com o Arsenal e com Ramsdale para tomar as medidas mais severas possíveis, incluindo uma proibição imediata de entrar no Tottenham Hotspur Stadium", escreveu o emblema, em comunicado.

Já depois do apito final no dérbi do norte de Londres, que o Arsenal ganhou, por 0-2, após um desentendimento com o brasileiro Richarlison, dos spurs, Ramsdale, guardião do Arsenal, acabou por ser pontapeado por um adepto que se encontrava atrás da baliza dos gunners.