Tottenham pede esclarecimentos "com urgência" sobre a extensão do castigo a Paratici

Diretor para o futebol dos spurs foi suspenso por 30 meses pela Federação Italiana de Futebol, no âmbito da mesma sanção que retirou 15 pontos à Juventus na Serie A, em janeiro

A FIFA aceitou alargar a suspensão atribuída a Fabio Paratici, diretor para o futebol do Tottenham, pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) a um nível mundial, ficando o diretor para o futebol do Tottenham afastado de atividades diretamente relacionadas com futebol durante 30 meses. Em causa a mesma sanção que retirou 15 pontos à Juventus na Serie A, em janeiro.

O Tottenham reagiu, em comunicado, pedindo "com urgência, mais esclarecimentos por parte da FIFA sobre os detalhes desta extensão e da variação da sanção da FIGC", sendo que a deliberação do Comité Disciplinar do organismo que rege o futebol mundial "foi tomada sem aviso prévio a nenhuma das partes envolvidas".

"Ao final da tarde de hoje [quarta-feira], a FIFA respondeu-nos por escrito notificando-nos que foi tomada uma decisão por parte do Comité Disciplinar da FIFA para estender a sanção da Federação Italiana de Futebol (FIGC) em todo o mundo. Esta deliberação do Comité foi tomada sem aviso prévio a nenhuma das partes envolvidas. Aguardamos, com urgência, mais esclarecimentos por parte da FIFA sobre os detalhes desta extensão e da variação da sanção da FIGC", começa-se por ler no comunicado dos spurs.

"Gostaríamos ainda de deixar claro que, quando Fabio concedeu uma entrevista aos canais do clube ontem, nem ele nem o clube tinham qualquer indicação de que essa decisão tinha sido tomada pela FIFA, com base no facto de que a sanção da FIGC foi tomada a 20 de janeiro de 2023 e permanece sujeita a recurso a 19 de abril de 2023", concluiu o clube inglês.