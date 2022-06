Tottenham para atacar dupla do Everton: eis os dois jogadores que Conte pretende

Richarlison é um dos principais ativos do Everton

Richarlison e Anthony Gordon pretendidos pelo emblema londrino, que continua a ser um dos mais interventivos no mercado de transferências

Antonio Conte e o Tottenham continuam no mercado à procura de reduzirem o fosso para os três primeiros classificados da Premier League. A próxima operação pode consistir na contratação de dois jogadores do Everton.

De acordo com a Sky Sports, os londrinos pretendem contratar Richarlison e Anthony Gordon, duas das principais figuras do emblema de Liverpool, que sofreu muito para assegurar a manutenção na última época.

Ativo no defeso, o Tottenham já anunciou vários jogadores para a nova época, como o médio Bissouma, vindo do Brighton, ou o ala Perisic, que chega do Inter de Milão.