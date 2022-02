A opinião de um antigo jogador dos spurs.

Muito se falou de uma possível saída de Harry Kane do Tottenham no passado mercado de verão, sobretudo rumo ao Manchester City, mas o avançado acabou por permanecer no plantel do Tottenham. Ainda assim, há quem considere que é uma questão de tempo.

"Na minha opinião, o Tottenham não tem outro remédio que não deixar sair Kane no final da temporada", afirmou William Gallas, antigo defesa francês que alinhou nos spurs durante três épocas. "Não marcou o número de golos que se esperava. Durante os últimos anos foi o máximo goleador do clube e da Premier League e às vezes parece que preferia jogar noutro clube", prosseguiu, em declarações ao jornal The Sun.

Kane leva, até ao momento, 15 golos marcados em 33 jogos do Tottenham na atual temporada.