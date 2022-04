Tottenham não sai do nulo no terreno do Brentford e atrasa-se na luta pela Champions

Harry Kane, no Brentford-Tottenham

O Tottenham perdeu hoje terreno na luta pelos lugares de "Champions" na Premier League, ao empatar sem golos na visita ao Brentford, numa 34.ª jornada em que cai do quarto para o quinto lugar.

A equipa de António Conte raramente criou perigo junto à área contrária, sem capacidade de explorar as transições rápidas ou habituais combinações entre Harry Kane e Son, e foi o Brentford quem esteve sempre mais perto de marcar.

Ivan Toney levou a bola aos ferros da baliza de Hugo Lloris em dois momentos, primeiro num lance em que o guarda-redes francês terá desviado para a barra, aos 18 minutos, e depois, já nos descontos, aos 90+1, com a bola a bater no poste.

Com o "regressado" Eriksen, antigo jogador dos 'spurs', a ser uma mais-valia na equipa da casa, a pensar o jogo, foi o dinamarquês que assistiu o seu compatriota Mathias Jensen para um lance, aos 65, que Harry Kane tirou sobre a linha, com Lloris batido.

Seria também Kane que teria a melhor oportunidade dos "spurs", com o internacional inglês a ter um remate acrobático, aos 90+2, que deixou a bola a centímetros do poste da baliza do Brentford.

O empate deixa o Tottenham em quinto, com 58 pontos, agora com menos dois do que o Arsenal, que hoje venceu em casa o Manchester United, por 3-1, e passou a somar 60 pontos, enquanto os "red devils" também se atrasaram na luta pela "Champions".