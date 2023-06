Tottenham já recebeu uma proposta formal por Kane: eis os valores

Bayern de Munique avançou pelo avançado inglês.

Harry Kane é um dos jogadores que promete agitar o mercado de verão e há novos desenvolvimentos no que toca ao interesse no avançado inglês. Segundo garante o The Athletic esta terça-feira, o Bayern avançou já com uma proposta formal ao Tottenham, no valor de 70 milhões de euros.

Kane, 29 anos, tem apenas mais uma temporada de ligação com o clube londrino, que terá fixado nos 100 milhões o preço para avançar com um negócio.

A contratação de um avançado é uma prioridade para o campeão alemão, que não conseguiu, na temporada 2022/22, fazer esquecer Lewandowski, agora no Barcelona. "Vamos gastar muito dinheiro", afirmou recentemente o presidente Herbert Hainer sobre a aquisição de uma cara nova para o ataque.