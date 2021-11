Tottenham já conhece o primeiro nome da lista de reforços pedidos por Conte

Treinador italiano do Tottenham quer contar novamente com o médio Marcelo Brozovic, do Inter de Milão.

Quando aceitou o desafio de treinar o Tottenham, Antonio Conte ouviu a promessa que teria um bom orçamento para reforçar a equipa na próxima janela de transferência. E o treinador italiano já apontou o seu primeiro desejo: trata-se de Marcelo Brozovic.

O médio croata está no Inter desde 2014, onde já trabalhou com Conte por duas temporadas. Porém, agora está em final de contrato e já terá rejeitado, inclusive, uma proposta de renovação. O internacional croata, afirma o Tuttomercato, quer auferir cerca de 7,5 milhões de euros por época, mas o clube italiano não está disposto a aceitar essa exigência.

Brozovic estaria, assim, mais próximo da realidade financeira dos Spurs no próximo verão. No entanto, os ingleses não serão os únicos interessados no antigo jogador do Dínamo de Zagreb, sendo que o PSG também pode entrar na disputa.