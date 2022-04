Tottenham goleia e já aponta à Champions League

O Newcastle, que chegou a ocupar o último lugar da prova, segue no 15.º posto, nove pontos acima da zona de despromoção.

​​​​​​O Tottenham igualou provisoriamente o eterno vizinho e rival Arsenal e entrou nos lugares de acesso à Liga dos Campeões, depois de golear em Londres o Newcastle, por 5-1, na 31.ª jornada da Premier League.

Numa temporada algo conturbada, que teve a saída do técnico português Nuno Espírito Santo para a entrada do italiano Antonio Conte, os Spurs continuam a recuperar terreno e prometem lutar até final pela qualificação para a Champions, depois de somarem o terceiro triunfo seguido, quarto nos últimos cinco jogos.

Na capital inglesa, o Newcastle, o novo milionário da Premier League, até abriu o marcador, pelo suíço Schar, aos 39 minutos, mas antes do intervalo, aos 43, o galês Ben Davies refez a igualdade.

A segunda parte foi de total domínio do Tottenham, que construiu a goleada com tentos do irlandês Doherty, aos 48 minutos, do sul-coreano Son, aos 54, do brasileiro Emerson Royal, aos 63, e do holandês Bergwijn, aos 83.

Com esta vitória, o emblema londrino subiu à condição ao quarto posto com 54 pontos e em igualdade com o Arsenal, que na segunda-feira joga no terreno do Crystal Palace, no encontro que encerra a ronda.

Por seu lado, o Newcastle, que chegou a ocupar o último lugar da prova, segue no 15.º posto, nove pontos acima da zona de despromoção.