Tottenham goleado em casa do Leicester na estreia de Porro

Antigo lateral do Sporting estreou-se a titular pelos spurs, sendo substituído aos 75 minutos. Jogo também ficou marcado pelo regresso aos relvados de Ricardo Pereira no Leicester, após seis meses a recuperar de lesão grave.

O Tottenham foi goleado este sábado por 1-4 na visita ao Leicester, em jogo da 23.ª jornada da Premier League que ficou marcado pela estreia a titular de Pedro Porro nos spurs e pelo regresso aos relvados de Ricardo Pereira nos foxes.

O antigo lateral direito do Sporting, contratado pelos londrinos no mercado de inverno, estreou-se a titular pela equipa comandada por Antonio Conte, sendo substituído aos 75 minutos.

Antes, Rodrigo Bentancur abriu o marcador para o Tottenham aos 14 minutos, com a resposta em dose tripla dos foxes a surgir ainda antes do intervalo, com golos de Nampalys Mendy (23'), James Maddison (25') e Kelechi Iheanacho (45+4').

Após a saída do lateral espanhol, o Leicester ainda conseguiu trazer contornos de goleada à vitória, com Harvey Barnes a fixar os números finais da partida aos 81 minutos. Aos 88 minutos, o internacional português Ricardo Pereira foi lançado por Brendan Rogers, regressando aos relvados depois de seis meses a recuperar de lesão grave.

O Tottenham permanece de forma provisória na quinta posição da Premier League, com 39 pontos, sendo que tem mais dois jogos do que o Brighton (sexto, com 35). Já o Leicester segue no 13.º lugar, com 24 pontos.