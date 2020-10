Tottenham empresta Ryan Sessegnon ao Hoffenheim

Redação com Lusa

Avançado inglês fora dos planos de José Mourinho

O avançado inglês Ryan Sessegnon vai alinhar até final da época nos alemães do Hoffenheim, por empréstimo do Tottenham, anunciou hoje clube inglês de futebol, treinado por José Mourinho.

Sessegnon, de 20 anos, chegou ao clube londrino em agosto de 2019, proveniente do Fulham, clube no qual fez toda a sua formação, tendo disputado 12 jogos com a camisola dos "Spurs".

O Tottenham, que no domingo goleou, em Old Trafford, o Manchester United por 6-1, ocupa a sexta posição da liga inglesa, a cinco pontos do Everton, que lidera.