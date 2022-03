Tottenham eliminado da Taça de Inglaterra por obra e graça do Middlesbrough

O golo que colocou a equipa do Championship nos quartos de final foi marcado por Joshua Coburn

Redação com Lusa

Middlesbrough elimina Tottenham nos oitavos de final da Taça de Inglaterra

O Middlesbrough foi esta terça-feira a surpresa nos oitavos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer por 1-0, após prolongamento, o Tottenham, enquanto o Manchester City se apurou ao derrotar o Peterborough.

O golo que colocou a equipa do Championship (segundo escalão) nos quartos de final foi marcado ao minuto 107, pelo avançado Joshua Coburn, num encontro em que a formação londrina se apresentou com grande parte do seu melhor onze.

Para completar os oitavos de final faltam disputar os jogos Southampton-West Ham, Liverpool-Norwich e Luton (II)-Chelsea, todos na quarta-feira, além do Everton-Boreham Wood (quinto escalão), marcado para quinta-feira, e do Notthingham-Huddersfield, que opõe duas equipas do "Championship", que só se disputará na próxima segunda-feira.