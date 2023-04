Tottenham e Newcastle respondem ao Manchester United na luta pela Champions

Triunfos complicados para as duas das três formações que mais condições parecem ter de garantir lugares de Liga dos Campeões. Londrinos venceram o Brighton, por 2-1, e equipa de Howe ganhou na casa do Brentford, por 1-2

A luta pela Liga dos Campeões continua quente na Premier League. Horas depois do Manchester United receber e vencer o Everton, Tottenham e Newcastle responderam com vitórias.

Diante de um Brighton que podia entrar na luta, os spurs passaram por dificuldades, mas acabaram por vencer, por 2-1. Son e Kane marcaram e responderam da melhor forma ao tento de Dunk.

Na mesma cidade de Londres, o Newcastle esteve a perder, diante do Brentford, mas venceu, por 1-2. Toney marcou para os da casa, Raya, na própria baliza, e Isak operaram a reviravolta.

No final da jornada, Newcastle e Manchester United estão empatados com 56 pontos, enquanto o Tottenham é quinto com menos três. Os dois da frente têm, ainda assim, menos um jogo disputado.