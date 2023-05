Tottenham diz adeus à Champions, Manchester United cola-se ao Newcastle

O Tottenham perdeu com o Aston Villa, por 2-1, e já não tem hipóteses de assegurar um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada. O Manchester United venceu o Wolverhampton, por 2-0, e está no quarto lugar, com os mesmos pontos do Newcastle.

Acabou o sonho do Tottenham de ir à Liga dos Campeões em 2023/24. A equipa londrina perdeu em casa com o Aston Villa, por 2-1, e já não tem hipóteses matemáticas de chegar a um dos quatro primeiros lugares. Os villains colaram-se aos spurs, com 57 pontos, e ainda sonham com a Liga Europa.

Jacob Ramsey e Douglas Luiz colocaram os da casa a vencer por 2-0, Harry Kane, de grande penalidade, reduziu aos 90 minutos.

Noutro jogo que começou à mesma hora, o Manchester United recebeu e venceu o Wolverhampton, por 2-0, com golos de Martial e Garnacho. Os red devils estão no quarto lugar com os mesmos 66 pontos do Newcastle, terceiro classificado.

Os Wolves estão em 13.º, com 40 pontos, muito perto de garantir a permanência na Premier League.

Classificação:

1.º Manchester City, 82 pontos (34 jogos);

2.º Arsenal, 81 pontos (35 jogos);

3.º Newcastle, 66 pontos (35 jogos);

4.º Manchester United, 66 pontos (35 jogos);

(Liga dos Campeões)

5.º Liverpool, 62 pontos (35 jogos);

6.º Tottenham, 57 pontos (36 jogos);

7.º Aston Villa, 57 pontos (36 jogos);

8.º Brighton, 55 pontos (33 jogos).