Inglaterra: Tottenham deixa fugir a vitória no fim mas volta ao lugares de Champions

No jogo que encerrou a jornada 29 da Premier League, o Everton e o Tottenham empataram 1-1

O Everton conquistou hoje um empate 1-1 na receção ao Tottenham, no primeiro jogo sem o treinador Antonio Conte, para a 29.ª jornada da Liga inglesa, graças a um golo de Michael Keane, aos 90 minutos.

Os 'toffees' igualaram o encontro no último minuto, com um golo do defesa, pouco depois da expulsão do brasileiro Lucas Moura, com cartão vermelho direto, aos 88, que deixou as duas equipas reduzidas a 10 jogadores.

O capitão dos 'spurs', Harry Kane tinha dado vantagem ao emblema londrino, aos 68, com o seu 22.º golo na prova, na conversão de uma grande penalidade, já depois de o maliano Abdoulaye Doucouré ter deixado a formação anfitriã em inferioridade numérica, aos 58, também com um vermelho direto.

No primeiro jogo depois do despedimento de Conte, o Tottenham, sob o comando do interino e também italiano Cristian Stellini, não foi além de um empate, o segundo seguido fora de casa, depois da igualdade 3-3 em Southampton.

Com este resultado, os londrinos seguem no quarto lugar, com os mesmos 50 pontos de Newcastle, terceiro, e Manchester United, quinto, ambos com dois jogos em atraso -- o Brighton é sexto com 43 pontos e três encontros por disputar. Mais distantes, a 22 está o líder e rival citadino Arsenal e a 14 os bicampeões Manchester City.

O ponto hoje conquistado permite ao Everton ficar no 15.º posto, acima dos lugares de despromoção, em igualdade com West Ham, Nottingham Forest e Bournemouth, todos com 27, mais um do que Leeds, o 18.º colocado e primeiro da zona de despromoção.