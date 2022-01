Tottenham define alternativa a Luis Díaz e Adama Traoré

Dejan Kulusevski, extremo da Juventus, é o nome apontado pela imprensa inglesa como a alternativa escolhida após o fracasso dos avanços dos spurs por Luis Díaz e Adama Traoré.

O jornal The Athletic avança esta sexta-feira que Dejan Kulusevksi, extremo de 21 anos da Juventus, é a alternativa definida pelos dirigentes do Tottenham após os negócios por Adama Traoré e Luis Díaz terem caído por terra.

Os londrinos ainda estão decididos em reforçar o ataque e o jornal avança que o negócio com a Juventus será feito em moldes de um empréstimo com uma opção ou obrigação de compra, num valor ainda por definir.

Com Adama Traoré a estar certo no Barcelona, por via de um empréstimo com opção de compra de 30 milhões de euros, e Luis Díaz a ser um dado adquirido no Liverpool, a troco de 45 milhões de euros mais 15 milhões em objetivos, a falta de jogos a titular do sueco na Juventus - apenas dez partidas e só em três completou os 90 minutos - é um dado apontado como suficiente para o jogador ver uma saída para a Premier League com bons olhos.

Internacional sueco em 20 ocasiões, Kulusevski participou 27 jogos esta época pela Vecchia Signora, com dois golos e três assistências na conta pessoal até ao momento.