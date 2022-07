Tottenham está de olho no "novo Haaland" e tem concorrência do Real Madrid

Benjamin Sesko tem 19 anos e atua no Red Bull Salzburgo. Já fez dois golos pela seleção principal da Eslovénia

Chama-se Benjamin Sesko, tem apenas 19 anos, mas já conta com interessados de nomeada, como o Tottenham. Apelidado de novo Haaland, o jogador é seguido pelos spurs, que, ainda assim, enfrentam concorrência.

De acordo com o Daily Express, os londrinos querem chegar primeiro do que outros clubes mais ricos e garantir o jovem avançado, que, pela velocidade, capacidade física e qualidade na finalização, faz lembrar o internacional norueguês que vai jogar no Manchester City.

Ainda assim, o Tottenham tem, em primeiro lugar, a concorrência do Real Madrid, que está de olho no internacional esloveno há bastante tempo e que sabe, tal como o emblema inglês, que o jogador tem contrato até 2026 e um valor de mercado na ordem dos 10 milhões de euros.