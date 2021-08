Tottenham de Nuno Espírito Santo vence Wolverhampton de Bruno Lage na Premier League

O Tottenham venceu o Wolverhampton por 1-0 este domingo, no estádio Molineux, em jogo a contar para a segunda jornada da Premier League.

No encontro entre os treinadores portugueses da Premier League, levou a melhor Nuno Espírito Santo. A visitar pela primeira vez o estádio Molineux como adversário, o técnico do Tottenham saiu vitorioso diante do Wolverhampton, de Bruno Lage, este domingo, com golo solitário de Dele Alli.

Apesar do apoio dos adeptos e de dominar a maior parte do jogo (com maior posse de bola e maior número de finalizações), os Wolves não conseguiram chegar ao empate procurado desde os primeiros minutos. Afinal, o golo dos Spurs saiu ainda aos 8', com golo de Dele Alli a partir de uma grande penalidade cometida pelo guardião José Sá sobre o próprio Alli.

Além de Sá, os Wolves tiveram no onze inicial Nélson Semedo, João Moutinho e Rúben Neves. Fábio Silva, que entrou na segunda parte, também lutou a tentar o golo de empate, mas Lloris insistiu em levar a melhor.

O resultado mantém Nuno Espírito Santo com 100 por cento de aproveitamento na competição, a partilhar a primeira posição da Premier League com os mesmos seis pontos do Liverpool e do Brighton. O Wolverhampton, por sua vez, somou a segunda derrota e ainda não pontuou no campeonato.