Tottenham de Nuno Espírito Santo sofre derrota pesada na Premier League

O Crystal Palace venceu este sábado o líder Tottenham por 3-0, no Selhurst Park, em jogo a contar pela 4.ª jornada da Premier League.

Até então a única equipa a vencer todos os jogos da Premier League 2021/22, o Tottenham, do treinador português Nuno Espírito Santo, conheceu este sábado a primeira derrota na competição. Em visita ao Crystal Palace, a equipa acabou goleada por 3-0, no Selhurst Park, em jogo a contar pela 4.ª jornada.

Com o resultado, os Spurs devem perder a liderança da competição ao fim da jornada. Os três golos da equipa da casa foram marcados na segunda parte do jogo.

Primeiro com Zaha, em grande penalidade, no minuto 76. A vitória cresceu após a entrada no jogo de Édouard aos 84 minutos. Nos primeiros segundos no jogo, o avançado marcou o segundo do Crystal. E foi dele também o terceiro, aos 90+3'.

Os Spurs voltam a jogar na Premier League apenas no dia 19, quando receberão o Chelsea em casa. Antes, na próxima quinta-feira, irão visitar o Rennes, pela Conference League. O Crystal, na próxima jornada, no domingo, irá defrontar o Liverpool.