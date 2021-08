Tottenham de Nuno Espírito Santo segue imparável na Premier League

O Totthenham venceu o Watford (1-0) este domingo com golo de Son e manteve a liderança do campeonato inglês.

O Tottenham segue imparável na Premier League. A equipa do treinador português Nuno Espírito Santo venceu este domingo o Watford, por 1-0, no Hotspur Stadium, e manteve-se na liderança da competição com três vitórias em três jogos.

Apesar do domínio integral no jogo e das muitas oportunidades falhadas, o marcador foi alterado apenas por uma vez, com golo de Son, no minuto 42 de jogo. O sul-coreano cobrou um livre para a área, a bola passou por toda a gente e enganou o guarda-redes Daniel Bachmann.

Com nove pontos, os Spurs têm dois de vantagem à frente do West Ham, Chelsea, Liverpool e Everton. A equipa de Nuno Espírito Santo é a única a vencer todos os jogos - antes, venceu o City e os Wolves.

O Tottenham volta a jogar pela competição nacional no próximo dia 11 de setembro com o Crystal Palace. O Watford terá no mesmo dia os Wolves como adversário.