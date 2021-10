Tottenham de Nuno Espírito Santo perde na Conference League

Spurs acabaram derrotados em visita ao Vitesse (1-0).

O Tottenham, do treinador português Nuno Espírito Santo, conheceu esta quinta-feira a primeira derrota na Conference League. A equipa inglesa perdeu na visita ao Vitesse (1-0), no estádio Gelredome, em Arnhem, nos Países Baixos.

O golo da vitória neerlandesa foi marcado no minuto 78. Maximilian Wittek recebeu o passe na grande área e com um remate perfeito garantiu os três pontos para a equipa diante Spurs, que apresentaram uma equipa com poucos titulares habituais

Com a derrota o Tottenham manteve-se com quatro pontos e caiu para o terceiro posto do grupo G, ultrapassado pelo próprio Vitesse, com seis. O Rennes, que esta noite venceu o Mura (1-2) é o líder com sete pontos.

Grupo G

1. Rennes - 7 pontos

2. Vitesse - 6 pontos

3. Tottenham - 4 pontos

4. Mura - 0 pontos.