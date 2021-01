Tottenham de Mourinho regressa às vitórias na Premier League

Spurs deslocaram-se ao terreno do Sheffield United para triunfar por 3-1.

O Tottenham regressou este domingo aos triunfos na Premier League, por 3-1 sobre o Sheffield United, depois de na última partida ter cedido um empate com o Fulham (1-1).

Aurier, Kane e Ndombélé marcaram os golos da formação comandada por José Mourinho, enquanto McGoldrick fez o único do último classificado do principal escalão do futebol inglês.

O Tottenham ocupa agora o quarto posto da tabela, com 33 pontos, os mesmos do Liverpool (terceiro, com menos um jogo) e mais um do que Manchester City (quinto, com menos dois jogos) e Everton (sexto, com menos um jogo).