Tottenham de Mourinho escorrega e Liverpool pode aproveitar

José Mourinho, treinador do Tottenham

Em casa do Crystal Palace, os "spurs" não foram além de um empate (1-1).

O Tottenham empatou este domingo (1-1) no reduto do Crystal Palace, em partida da 12.ª jornada da Premier League, e isolou-se provisoriamente na liderança da tabela classificativa, com 25 pontos.

Contudo, essa posição poderá durar pouco tempo, uma vez que, em caso de vitória do Liverpool em casa do Fulham, ainda este domingo (16h30), serão os "reds" a passar para o comando do campeonato.

No Selhurst Park, Harry Kane abriu o marcador à passagem do minuto 23, num lance em que Guaita, guardião do Palace, não ficou bem na fotografia. Já na segunda parte, aos 82', Jeffrey Schlupp empatou o encontro, fixando também o resultado final.

O Crystal Palace, com 17 pontos, ocupa a 11.ª posição da Premier League. José Mourinho, por sua vez, ficará à espera do resultado do Liverpool.