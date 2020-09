Equipa orientada pelo técnico português não foi feliz no arranque do campeonato.

Não correu bem a José Mourinho o arranque na edição 2020/21 da Premier League: este domingo, em Londres, o Tottenham perdeu por 1-0 na receção ao Everton.

O único golo do encontro - que pode ver mais abaixo - foi apontado por Dominic Calvert-Lewin, aos 55 minutos.

André Gomes foi titular na equipa de Carlo Ancelotti, que contou com o guarda-redes (também português) João Virgínia no banco de suplentes. James Rodríguez, reforço do Everton para a nova temporada, também esteve no onze inicial.

Veja o vídeo que decidiu a partida: