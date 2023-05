Tottenham anuncia saída de internacional brasileiro: "O meu coração vai estar sempre aqui"

Lucas Moura deixará os spurs quando terminar a temporada, ao fim de seis épocas no clube

Em final de contrato, Lucas Moura não vai renovar contrato com o Tottenham e no final desta temporada vai deixar o clube londrino.

Internacional 34 vezes pelo Brasil, Lucas Moura, de 30 anos, cumpre a sexta temporada nos spurs, onde chegou proveniente do PSG. Antes, jogou no São Paulo.

O jogador despediu-se do clube com uma mensagem emocionada: "É um momento muito emocional. Passei aqui muitos momentos bons, fui muito feliz aqui e vou sentir falta. O meu coração vai estar sempre aqui."

"Wherever I am - my heart will always be here, you are my club."



"I will be Spurs forever."



Lucas Moura tem sondagens de clubes da MLS, de Inglaterra, Espanha, Itália, Catar e Arábia Saudita.

O último ano e meio no Tottenham foi marcado por lesões e utilização escassa.