Tottenham, adversário do Sporting, vence e está no pódio da Premier League

Triunfo por um golo sem resposta frente ao Brighton.

O Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu este sábado o Brighton por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da liga inglesa de futebol e manteve a terceira posição na prova.

Depois de na semana passada ter sofrido a primeira derrota da época na competição interna, ao perder por 3-1 com o vizinho Arsenal, a formação londrina impôs-se agora no terreno dos "seagulls" com um golo de Harry Kane, aos 22 minutos.

O Tottenham segue com 20 pontos, mais quatro do que o Chelsea, que hoje venceu o Wolverhampton por 3-0, equipa que na semana passada dispensou o técnico português Bruno Lage, e a um do Arsenal, que é segundo e que no domingo recebe o Liverpool.

A liga inglesa é liderada, à condição, pelo bicampeão Manchester City, que goleou o Southampton por 4-0, num encontro em que o português João Cancelo abriu o ativo.