Toti Gomes estreia-se a marcar pelos Wolves; Tottenham afasta crise

Defesa luso-guineense estreou-se a marcar na Premier League, marcando o golo da vitória do Wolverhampton diante do Aston Villa. Já o Tottenham pôs fim a uma série de quatro jogos sem vitórias, que incluiu uma goleada pesada (1-6) e venceu por 1-0 na receção ao Crystal Palace.

O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves, Matheus Nunes e Pedro Neto a titulares e João Moutinho a suplente utilizado, venceu este sábado por 1-0 na receção ao Aston Villa, num jogo da 35.ª jornada da Premier League muito especial para o defesa luso-guineense.

Aos nove minutos de jogo, Toti Gomes estreou-se a marcar ao serviço dos Wolves e na Liga inglesa, num golo suficiente para assegurar a vitória da sua equipa, que subiu à 13.ª posição do campeonato, com 40 pontos, já bem longe do perigo da despromoção - tem mais 10 pontos do que o Nottingham Forest (18.º).

Já o Tottenham pôs fim a uma série de quatro jogos sem vitórias, que incluiu uma goleada pesada em casa do Newcastle (1-6) e venceu por 1-0 na receção ao Crystal Palace. O inevitável Harry Kane foi o autor do golo da vitória, apontado aos 45+1 minutos.

Os spurs recuperaram desta forma o sexto lugar da Premier League, com 57 pontos, ultrapassando à condição o Brighton (sétimo, com 55), que tem três jogos a menos. Por outro lado, o Aston Villa segue no oitavo posto, com 54 pontos, e o Crystal Palace é 12.º classificado, com 40.