Torres e Aubameyang foram plano B a Luis Díaz e Vlahovic

Sports Illustrated revela como o fair-play financeiro impediu o Barcelona de contratar o ex-FC Porto e também o agora avançado da Juventus

O Barcelona atacou em força no mercado na janela de transferências de janeiro, mas falhou os seus dois alvos prioritários, segundo a Sports Illustrated. Luis Díaz, na altura no FC Porto e agora no Liverpool, e Vlahovic, que se transferiu da Fiorentina para a Juventus, acabaram por ser substituídos por Ferrán Torres (Manchester City) e Aubameyang (Arsenal) como reforços dos blaugrana e tudo por causa do fair-play financeiro.

O Barcelona há um ano que atravessa uma crise financeira e tem feito engenharia financeira para contratar e inscrever jogadores. Ainda agora, espera libertar salários para inscrever alguns dos reforços da nova temporada, em cumprimento das medidas estritas em vigor na liga espanhola.

O Barcelona tentou contratar Luis Díaz nessa janela de mercado e o Liverpool sentiu essa pressão e apressou a contratação do colombiano, num processo que serviu para o imediato e para precaver a saída de Mané, que entretanto se confirmou (rumou ao Bayern de Munique).