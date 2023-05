Torres e a polémica com Arbeloa: "Vejo as imagens e não gosto"

Treinador dos sub-19 do Atlético de Madrid envolveu-se numa escaramuça com o antigo companheiro de clube e seleção, Arbeloa, treinador dos sub-19 do Real Madrid

Fernando Torres comentou pela primeira vez a escaramuça com Álvaro Arbeloa no dérbi de sub-19, entre Atlético e Real Madrid. O antigo avançado, agora treinador dos jovens colchoneros, não gostou do que viu, mas garantiu: continuará a defender os seus até ao limite.

"Vejo as imagens e não gosto do que vejo. Não me reconheço naquelas situações, não é a minha forma habitual de atuar. Reconheço que me enganei em muitas coisas. Foi um erro envolver-me nas provocações contínuas que vínhamos tendo desde os jogos anteriores, porque deixei a minha equipa sem treinador no prolongamento. Não gosto de me ver assim. Não me representa, não é o que transmito aos rapazes. Admito o meu erro. Mas é claro para mim que defenderei sempre a minha equipa, contra tudo e contra todos. Quando vejo situações injustas, vou para a frente com a minha equipa e defendo-a, assumindo as consequências", atirou.

Arbeloa, antigo lateral do Liverpool e da seleção, que comanda a jovem equipa dos merengues, começou por insultar e provocar o banco colchonero, respondendo a algum elemento do Atlético. Depois, Torres empurrou o homólogo e ainda avisou um adepto, depois de ser expulso, com a frase: "Diz-me isso aí em cima, palhaço".