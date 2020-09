Jesus bem presente e Torrent debaixo de fogo: "O Flamengo é muito maior do que ele"

A goleada sofrida pelo Flamengo na Taça Libertadores causou reações fortes no Brasil e despertou as saudades por Jorge Jesus

O Flamengo perdeu a Taça Libertadores, a qual tinha conquistado em 2019, depois de ter sido goleado pelo Independiente del Valle, por 5-0.

Na sequência do resultado humilhante, a imprensa brasileira reagiu e do programa Fim de Papo surgiu o comentou mais violento, dirigido ao atual treinador Domènec Torrent: "O Flamengo é muito grande para colocar na mão de um cara que dava treinos. É algo que já aconteceu noutros sítios. Quando o balneário é maior do que o cara, é complicado. Esse balneário do Flamengo é cabeludo e é muito maior do que ele, o Flamengo é muito maior do que ele, o balneário é maior do que ele, todo o mundo é maior do que ele nesse Flamengo. Foi um pouco pretensioso o Flamengo achar que um cara que nunca foi técnico era o suficiente para empurrar o trabalho do Jorge Jesus, porque é isso o que o Flamengo estava à espera, que ele empurrasse o trabalho do Jorge Jesus."

Recorde-se que Jorge Jesus deixou o Flamengo para regressar ao Benfica, depois de ter conquistado as principais competições no Brasil, entre elas, o Brasileirão.