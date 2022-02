Torino trava recuperação da Juventus no dérbi de Turim

Empate a um golo no jogo que abriu a ronda 26 da Serie A.

O Torino empatou com a Juventus a um golo, na abertura da 26.ª jornada da Liga italiana de futebol, atrasando ainda mais a recuperação no campeonato da "velha senhora" do futebol transalpino.

Com este empate no dérbi de Turim, a Juventus permanece no quarto lugar, com 47 pontos, a seis do terceiro posicionado o Nápoles, que tem menos um jogo.

A quatro dias de jogar para os oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Villareal, a 'Juve' pode também ter uma contrariedade com possível lesão de Paulo Dybala, substituído aos 53 minutos, enquanto Dusan Vlahovic teve um jogo 'para esquecer', totalmente manietado por Bremer.

Começou bem o jogo para a Juventus, com o cabeceamento para golo, após canto, de Matthijs de Ligt, aos 13 minutos.

O Torino chegou ao empate aos 62, igualmente de cabeça - após centro de Josip Brekalo, Andrea Belotti atirou a contar, no seu primeiro jogo a titular desde novembro, quando se lesionou.

Graças ao bom jogo da segunda parte, com pressão e fisicamente intenso, o Torino é recompensado com um ponto que o confirma em 10.º, com 33 pontos.

A Juventus, de Massimiliano Allegri, prolonga para 12 jogos a sua série de invencibilidade, mas continua a empatar muito e atrasar-se do pódio em Itália, que vai sendo ocupado por AC Milan (55), Inter (54) e Nápoles (53).

A Juve fica mesmo com o quarto lugar em risco, caso a Atalanta, com 44 pontos e dois jogos a menos, e melhor saldo de golos, ganhe no domingo em casa da Fiorentina.