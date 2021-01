Torino despede treinador pelos maus resultados da equipa

Equipa de Turim venceu apenas dois de 18 jogos disputados no principal campeonato italiano. Giampaolo estava no comando desde agosto passado

O italiano Marco Giampaolo deixou o cargo de treinador da equipa do Torino, face aos maus resultados na temporada 2020/21, anunciou, esta segunda-feira, o 18.º e antepenúltimo classificado da Serie A.

"O Torino Football Club anuncia que exonerou Marco Giampaolo do cargo de treinador da primeira equipa. Agradecemos a Giampaolo e à sua equipa técnica pelo profissionalismo e compromisso demonstrado durante estes meses ao serviço do "granata"", pode ler-se na publicação do clube de Turim, na rede social Twitter.

Em 18 encontros na Serie A, o Torino apenas venceu dois, tendo somado sete empates e perdido em nove ocasiões, resultando num 18.º posto, com 13 pontos, os mesmos do 19.º colocado Parma, ambos com mais um do que o lanterna-vermelha Crotone.

Giampaolo, de 53 anos, que comandava o Torino desde agosto, tornou-se o quarto treinador a ser despedido no campeonato transalpino da presente temporada, após Fiorentina, Génova e Parma já terem dispensado os respetivos técnicos.