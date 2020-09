Torino anuncia um caso de covid-19 no plantel

Clube garante que o atleta em causa não esteve no jogo do fim-de-semana com a Fiorentina

O Torino anunciou esta terça-feira que detetou um caso se covid-19 no plantel principal.

O clube italiano informou ainda que o jogador, que não estava na lista de convocados para a Fiorentina, "está assintomático e em isolamento".

O treino desta terça-feira foi cancelado e as instalações do clube serão desinfetadas. O plantel vai ser submetido a mais testes antes do jogo com a Atalanta.

Em Itália os adeptos já começaram a voltar aos estádios em alguns jogos e sob medidas de segurança e higiene apertadas.