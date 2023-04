Torce pelo regresso de Messi ao Barça e diz: "É vergonhoso escutar as vaias..."

Henry jogou com o astro argentino no clube catalão.

A renovação de Lionel Messi parece cada vez mais em causa, o que coloca o astro argentino do PSG como jogador livre para assinar com outro clube, tendo em conta que termina o atual vínculo no final da época.

O Barcelona já admitiu contactos no sentido de voltar a contar com o jogador e há quem torça de fora para que isso aconteça. "Messi tem de voltar ao Barcelona, por amor ao futebol", afirmou Thierry Henry, que jogou com o recentemente consagrado campeão mundial no clube catalão.

"Não é uma informação, é um desejo. Não saiu do clube como deveria. As lágrimas da sua despedida demonstram-no" disse ainda o antigo internacional francês, que não compreende os assobios dos adeptos a Messi no encontro de domingo passado com o Lyon.

"É vergonhoso escutar as vaias no Parque dos Príncipes. Não se pode vaiar um dos melhores jogadores da equipa. Não é fácil conduzir uma 'orquestra' com três 'maestros'. Na Argentina, ele é o chefe. Todos veem como os outros jogadores da Argentina olham para Messi: morreriam por ele! E quando Leo sente isso, ninguém consegue pode pará-lo. No PSG é diferente", concluiu, citado pelo L'Équipe.