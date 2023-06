Toney: "Falhar o Mundial é pior do que ficar oito meses sem futebol"

Avançado inglês do Brentford foi suspenso em maio de todas as atividades relacionadas com o futebol, com efeitos imediatos e durante oito meses, mas diz que ter falhado a convocatória da Inglaterra para o Mundial'2022 foi uma notícia pior.

Ivan Toney, avançado do Brentford, admitiu esta segunda-feira que ter falhado a convocatória da Inglaterra para o Mundial'2022 custou-lhe mais do que a suspensão de oito meses que recebeu por parte da Federação Inglesa de Futebol (FA), em maio, por envolvimento em apostas desportivas.

"Receber apoio é bom, mas devido à minha personalidade, não quero que sintam pena de mim. Apesar de ficar oito meses sem futebol, que foi o maior castigo, ter falhado o Mundial, que é o sonho de toda a gente, foi pior", considerou, em declarações ao canal de Youtube "Kick Game".

Toney foi ainda multado em 50 mil libras - o mesmo valor, praticamente, em euros - e advertido quanto à sua conduta futura, por infração ao Regulamento de Apostas da Federação Inglesa, com base em 262 acusações. Só poderá retomar a carreira futebolística em 17 de janeiro de 2024.

Internacional inglês numa única ocasião, em março passado, Toney, de 27 anos, registou 21 golos e cinco assistências em 35 jogos disputados na presente época, em que o Brentford fechou a Premier League na nona posição.