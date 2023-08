Toney e a comparação com caso de Paquetá: "Não estou a esmagar pessoas por um amarelo"

Avançado do Brentford, suspenso por oito meses devido a escândalo de apostas, defendeu-se no podcast "Diary of a CEO" ("Diário de um CEO)

Suspenso em maio por oito meses devido a um escândalo de apostas, Ivan Toney, avançado do Brentford, quebrou o silêncio. O inglês defendeu-se e lembrou que o caso não tem comparação com o de Paquetá, acusado de levar um amarelo de propósito.

"Houve pessoas que disseram que era viciação de resultados, mas nada disto foi viciação de resultados. Há uns tempos, estava a apostar em mim para marcar o primeiro golo e isso não é viciação de resultados. Não estou a esmagar pessoas por um cartão amarelo aqui e ali", defendeu-se o internacional inglês, em declarações no podcast "Diary of a CEO" ("Diário de um CEO).

Ivan Toney foi suspenso de todas as atividades relacionadas com o futebol para os próximos oito meses. O jogador do Brentford, da Premier League, foi ainda multado em 50 mil libras - o mesmo valor, praticamente, em euros - e advertido quanto à sua conduta futura por infração ao Regulamento de Apostas da Federação Inglesa.

Segundo a FA, o ponta de lança britânico, de 27 anos, foi acusado de 262 violações da Regra E8 da FA entre 25 de fevereiro de 2017 e 23 de janeiro de 2021, sendo que 30 dessas acusações foram retiradas, com Toney a admitir as 232 restantes.

Nos últimos dias, Lucas Paquetá, jogador do West Ham, que parecia destinado ao Manchester City, foi acusado de levar cartão amarelo propositadamente, no passado mês de março, diante do Aston Villa. O brasileiro ficou mesmo de fora da convocatória da seleção brasileira.