Rodrigo De Paul arrasou a arbitragem após a derrota no prolongamento com o Real Madrid (1-3), que ditou a eliminação do Atlético de Madrid nos quartos de final da Taça do Rei.

O Real Madrid venceu esta quinta-feira por 3-1 na receção ao Atlético de Madrid, após prolongamento, assegurando a passagem às meias-finais da Taça do Rei.

Após a partida, Rodrigo De Paul, médio colchonero, deixou críticas à arbitragem devido a um lance aos 71 minutos em que Dani Ceballos escapou ao segundo cartão amarelo e consequente expulsão, decisão que considera ter sido incorreta.

"Somos da opinião que foi uma situação clara, todos viram o mesmo. Todos podemos errar, mas gostaríamos que em alguma vez fosse a nosso favor", lamentou.

Quanto aos objetivos do Atlético para o que resta da temporada, De Paul salientou que o foco está na qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, devido à importância da prova para a saúde financeira do clube.

"Há que tentar entrar na Champions, esse é o objetivo que o clube tem para continuar a ser competitivo e a contratar jogadores de alto nível", salientou.