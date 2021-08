"Todos os meus sonhos foram realizados no espaço de um mês"

Redação com Lusa

Di Maria prevê "mais pressão" para Paris Saint-Germain com contratação de Messi

Ángel Di Maria prevê "mais pressão" sobre o Paris Saint-Germain (PSG) com a contratação do compatriota Lionel Messi, em entrevista divulgada esta sexta-feira pelo canal televisivo ESPN.

"A pressão é ainda maior com a chegada do Leo [Messi]. É claro que a Champions League é o objetivo principal, ainda mais do que antes", afirma Di Maria, que representou o Benfica de 2007/08 a 2009/10.

O avançado, de 33 anos, que recentemente conquistou a Copa América pela Argentina, liderada por Lionel Messi, considera que "não vai ser fácil para Pochettino formar o onze".

"Partilhar o balneário com o Messi é algo único, um sonho para mim", afirma Di Maria, autor do único golo da final da Copa América que a Argentina ergueu frente ao Brasil (1-0).

Ángel Di Maria considera ainda que, com a conquista da Copa América e jogar ao lado de Messi, todos os seus sonhos "foram concretizados no espaço de um mês".

O PSG recebe no sábado o Estrasburgo para a segunda jornada da liga gaulesa, à partida sem Lionel Messi, ainda a trabalhar aspetos físicos.

Após a oficialização da sua transferência na noite de terça-feira, o ex-jogador emblemático do FC Barcelona foi apresentado na quarta-feira e participou do primeiro treino em Paris na quinta-feira.

Lionel Messi, de 34 anos, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, mudou pela primeira vez de clube, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

O argentino, que chegou ao Barça quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro ligas dos campeões e 10 ligas espanholas.