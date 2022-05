"Todos neste país apoiam o Liverpool. Os meios de comunicação, toda a gente"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Declarações do treinador do Manchester City, agora com três pontos de vantagem na liderança da Premier League.

O Manchester City imperou na receção ao Newcastle (5-0), para a 36.ª jornada da Premier League, e passou a liderar a prova com três pontos de vantagem sobre o perseguidor e segundo colocado Liverpool.

O empate a um golo na receção ao Tottenham, no sábado, acabou por custar caro aos "reds", finalistas da presente edição da Liga dos Campeões, uma vez que contabilizam 83 pontos contra os 86 dos "citizens". Ainda assim, Guardiola colocou alguma pressão no rival.

"Todos neste país apoiam o Liverpool. Os meios de comunicação e toda a gente", atirou o técnico espanhol à beIN Sports. "O Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias. Não em campeonatos, porque só ganhou um em 30 anos", observou.

"A situação é a que é. Precisamos de fazer nove pontos, ou talvez seis, dependendo do que acontecer nos próximos jogos no que toca à diferença de golos. Temos o destino nas nossas mãos e isso é importante", enalteceu.