Xavi Hernández, treinador do Barcelona, analisou a passagem sofrida aos oitavos de final da Taça do Rei, com um triunfo já no prolongamento sobre o Intercity, da terceira divisão, por 4-3.

O Barcelona sofreu para vencer o Intercity, do terceiro escalão do futebol espanhol, e avançar para os oitavos de final da Taça do Rei. Só o conseguiu mesmo no prolongamento, por 4-3, com um golo de Ansu Fati, depois do 3-3 no fim do tempo regulamentar.

Após a partida, Xavi Hernández, treinador do emblema "blaugrana", lamentou que a equipa tivesse de sofrer tanto para seguir em frente na competição, considerando que devia ter dominado o jogo.

"Sofremos muito num jogo que tínhamos controladíssimo. Temos estado bem no jogo [corrido] e falhamos nas áreas. Não defendemos bem a área. Não podemos sair felizes. O nosso jogo tem sido muito bom, mas temos de ser mais contundentes. Na defesa pode acontecer [errar], mas tínhamos de sentenciar o jogo. Tínhamos de dominar. Temos feito coisas interessantes, mas sofremos muito. Complicámos demais", analisou o técnico "culé", antes de ser questionado sobre se a exibição da equipa havia roçado o ridículo.

"Equipa roçou o ridículo? Não. Custa muito ganhar. Sendo assim, todas as equipas de La Liga que foram eliminadas roçaram o ridículo? Temos de respeitar todos, o Intercity trabalha bem. A pergunta não é sobre futebol", respondeu.