Toby Alderweireld volta a jogar na Bélgica quase 20 anos depois

O experiente central, de 33 anos, deixou o Al-Duhail, do Catar

O internacional belga Toby Alderweireld está de regresso ao seu país natal quase 20 anos depois, para representar o Antuérpia, anunciou esta sexta-feira o clube do primeiro escalão da Bélgica.

O experiente central, de 33 anos, deixou o Al-Duhail, do Catar, no qual jogava desde 2021, tendo assinado um contrato de três temporadas com o Antuérpia, equipa que conta no plantel com o defesa português Dinis Almeida.

Com 121 jogos pela seleção principal da Bélgica, Alderweireld vai voltar a atuar no seu país, de onde saiu em 2004, com apenas 15 anos, deixando a formação do Germinal Beerschot para rumar aos escalões jovens do Ajax.

No emblema neerlandês passou nove épocas, até 2013, antes de jogar por Atlético de Madrid (2013/14), Southampton (2014/15) e Tottenham (2015 a 2021).