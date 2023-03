Depois de Eden Hazard, Toby Alderweireld diz adeus à seleção belga

Central representou em 127 ocasiões a equipa do seu país.

Aos 34 anos, Toby Alderweireld, antigo central do Tottenham, diz adeus à seleção belga. O fim da carreira internacional foi anunciado pelo próprio, esta segunda-feira.

O defesa colocou um ponto final num percurso que teve 127 internacionalizações e participações em cinco grandes torneios (Euros de 2016 e 2020, Mundiais de 2014, 2018 e 2022).

Alderweireld é a segunda grande figura a dizer adeus à antiga seleção de Roberto Martínez, depois de Eden Hazard.