"Tive zero reuniões com Christophe Galtier, nunca me dirigiu a palavra"

Palavras de Zoumana Camara, treinador dos sub-19 do PSG.

Zoumana Camara é o treinador da equipa sub-19 do PSG e afirmou, em entrevista, que não manteve uma relação de proximidade profissional com Galtier, técnico da equipa principal que está de saída, ao longo da temporada.

"Tive zero reuniões com ele, nunca me dirigiu a palavra. Nunca falei com ele na vida, não nos conhecemos. Respeito a escolha dele e tive de adaptar-me", afirmou Camara ao Le Parisien.

Uma situação bem diferente da que viveu com o antecessor de Galtier no emblema parisiense. "Conheci Pochettino no início da temporada. No início da época ele chamou-me para uma reunião e disse que o escritório estava sempre aberto e que poderia aparecer sempre que quisesse", finalizou.

Nagelsmann, alemão que deixou o Bayern no decorrer de 2022/23, é apontado como o principal candidato ao banco do PSG.