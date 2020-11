"Tive uma proposta do Real Madrid e recusei. Não podia fazê-lo, por fidelidade"

Entre 2008 e 2011, Ujfalusi foi titularíssimo na defesa do Atlético de Madrid, um clube que marcou o checo. Por fidelidade aos colchoneros, recusou uma proposta do maior rival.

Tomás Ujfalusi jogou no Atlético de Madrid entre 2008 e 2011 e deixou muitas boas recordações no clube espanhol. O defesa direito, que também podia jogar a central, ficou ligado aos colchoneros de uma maneira tão forte que chegou mesmo a recusar uma proposta do Real Madrid. A "fidelidade" falou mais alto, conta agora o chego de 42 anos.

Em conversa no podcast "Maneras de Vivir", Ujfalusi comentou a transferência de Griezmann para Barcelona e disse que não teria feito o mesmo, mas que aceita a decisão do avançado francês.

"Cada um pensa de forma diferente. Eu, jogando na Fiorentina, nunca teria ido para a Juventus, porque é um grande rival. Por respeito ao clube e aos adeptos. Quando jogava no Atlético, tive uma proposta do Real Madrid e recusei. Não podia fazer isso, por fidelidade. Agradeci e disse que só queria jogar numa equipa [Atlético]. Mas cada um é que sabe. Chegou a uma altura em que o Griezmann achou que já tinha feito tudo no Atlético, não foi traição. Jogar no Barcelona não é nada fácil, olhem para o caso do Arda Turan. Dois ou não três anos sem jogar... há poucos a quem corre bem", assinalou o defesa.

Retirado em 2014, Ujfalusi passou com sucesso no Hamburgo, Fiorentina e Atlético de Madrid, entre outros, tendo sido presença assídua na seleção da República Checa.