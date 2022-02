"Tive uma conversa com Haaland e penso que não vai continuar no Dortmund"

Futuro do avançado norueguês continua a dar que falar.

O futuro de Erling Haaland é, definitivamente, um dos temas que mais aquecem o mercado de transferências. O avançado do Dortmund já foi apontado aos principais tubarões europeus e o futebol espanhol é uma das hipóteses.

"Estive com Haaland, tive uma conversa com ele e penso que não vai continuar no Dortmund. Está à procura de uma equipa muito forte, que possa competir na Champions. Uma equipa competitiva. Deu-me a sensação de que procura um projeto desportivo para muitos anos e disse-me que gostava de Espanha. Pensa mais num projeto desportivo do que no aspeto económico. Se Mbappé for para o Real Madrid, penso que o Barcelona seria uma muito boa opção. Nos tempos de correm, Haaland é barato", afirmou Michu à Cadena Ser.

Este antigo avançado espanhol, agora diretor desportivo do Burgos, era uma das referências de Haaland e alinhou ao serviço de Oviedo, Celta de Vigo, Swansea e Nápoles.